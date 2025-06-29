ترحيل مصري عمره 70 عاماً من أمريكا بسبب كلب

أقدمت السلطات الأمريكية على ترحيل مواطن مصري يُدعى حامد رمضان بيومي، بعد أن قام بركل كلب تابع لوكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) بقوة شديدة، مما تسبب في قذفه في الهواء، وذلك داخل مطار دوليس الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

تفاصيل الواقعة..كلب مدرب يكتشف حقيبة مشبوهة

وفقاً للشكوى الفيدرالية، وقع الحادث، عندما كان الكلب «فريدي» وهو كلب من فصيلة بيجل يبلغ من العمر خمس سنوات يقوم بدورية تفتيش مع ضابط الجمارك، ونجح في اكتشاف حقيبة مشبوهة وصلت على متن رحلة قادمة من القاهرة.

وعندما اقترب الضابط من صاحب الحقيبة، المدعو حامد علي مرعي (70 عاماً)، وأثناء التحقق من الأمر، قام الرجل بركل الكلب «فريدي» بقوة شديدة أطاحته على الأرض، بحسب صحيفة تليغراف.

مضبوطات زراعية محظورة داخل الحقيبة

بعد الحادث، قامت السلطات بتفتيش الحقيبة، حيث عُثر بداخلها على كميات كبيرة من المنتجات الزراعية المحظور دخولها بدون تصريح مسبق، ومنها:

•25 كيلوجراماً من لحوم الأبقار

•20 كيلوجراما من الأرز

•7 كيلوجرامات من الباذنجان والخيار والفلفل

•كيلوجرام واحد من بذور الذرة

•كمية من أعشاب البقدونس والكزبرة

توجيه تهمة التعدي على حيوان في مهمة رسمية

تحرك الضباط فوراً لتقييد مرعي بالأصفاد، قبل تسليمه إلى مسؤولي الأمن الداخلي للتحقيق ومحاكمته.

وفي جلسة محكمة عاجلة يوم الأربعاء 25 يونيو، اعترف مرعي بذنبه في تهمة إيذاء حيوان يتم استخدامه في تطبيق القانون.

إصابة الكلب ونقله للطبيب البيطري

تعرّض الكلب «فريدي»، الذي يبلغ وزنه 11 كيلوجراماً، لكدمات في ضلع صدره الأيمن، وتم نقله إلى عيادة بيطرية للطوارئ حيث تلقى العلاج.

وقد تم إلزام الرجل دفع فاتورة العلاج التي بلغت 840 دولاراً قبل أن يتم ترحيله إلى مصر على متن رحلة يوم الخميس.

رد فعل السلطات: الهجوم على الكلب كأنه اعتداء علينا جميعاً

علّقت الضابطة كريستين ووه، وهي مسؤولة بارزة في وكالة الجمارك وحماية الحدود، على الحادث قائلة:«وجود هذا الكمّ من الطعام في الحقيبة لا يبرر الاعتداء العنيف على كلب بيجل أعزل يؤدي عمله الطبيعي».

وأضافت: «نعتمد كثيراً على شركائنا من الكلاب البوليسية، وكان فريدي يؤدي وظيفته فقط».

وأكدت أن أي اعتداء بغض النظر عن أسبابه، على أي من أفراد الجمارك، هو اعتداء على جميع أفراد الفريق.

صحيفة الخليج