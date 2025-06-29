ترامب: الشيء الوحيد الذي نقله الإيرانيون من المواقع النووية هو أنفسهم

أكد الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​، في حديث لشبكة «فوكس نيوز»، أنّه لا يعتقد أنّ ​إيران​ نقلت مخزون اليورانيوم «قبل ضرباتنا والقيام بذلك صعب للغاية»، وذلك وسط تقارير أمريكية تشكك في فاعلية الضربات الأمريكية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية في إيران.

وقال ترامب: «لا، لا أعتقد أنهم فعلوا ذلك «نقلوا اليورانيوم». أولاً، من الصعب جداً القيام بذلك، وهو أمر خطِر للغاية، إنه ثقيل جداً، ثقيل جداً جداً. من الصعب جداً نقله».

وتابع: «إضافة إلى أننا لم نعطِ إشعاراً كبيراً، لأنهم لم يعلموا أننا قادمون إلا في تلك اللحظة. ولم يكن أحد يعتقد أننا سنستهدف ذلك الموقع؛ لأن الجميع كان يقول إن الموقع محصن ولا يمكن اختراقه».

وأضاف: «لقد هربوا بأنفسهم، كانوا جميعاً يحاولون النجاة، لم ينقلوا أي شيء».

وكان عدد من الخبراء صرحوا، بعد الهجمات، بأن إيران ربما نقلت مخزوناً من اليورانيوم عالي التخصيب القريب من الدرجة اللازمة لصنع أسلحة من منشأة فوردو قبل الهجوم عليها، وربما تخفيه في مواقع غير معروفة.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث: «لم يرد إليّ في إطار المعلومات الاستخباراتية التي اطلعت عليها ما يفيد بأن أشياء لم تكن في المكان المفترض وجودها فيه، سواء تم نقلها أو غير ذلك».

صحيفة الخليج