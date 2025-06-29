وزير المالية الإسرائيلي: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية .. وترامب سيحرر الشرق الأوسط

قال وزير المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إنه “واثق” من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “سيحرر الشرق الأوسط من ارتهانه للقضية الفلسطينية”.

وأضاف الإرهابي سموتريتش أن: من السخيف أن يتصور البعض أنه يجب علينا دفع ثمن اتفاقيات السلام عبر التنازل عن أراضينا وإقامة دولة فلسطينية إرهابية”.

وأكد الوزير الإرهابي المنتمي لأقصى اليمين الإسرائيلي: “لن نوافق أبدًا على تقسيم البلاد أو تسليم أراض للعدو. نحن لا نقبل بإقامة كيان إرهابي يهدد وجودنا ومستقبلنا”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مساء اليوم السبت تامي بروس إن وقف إطلاق النار بغزة الأسبوع المقبل،وقرب التوصل لاتفاق واقعي للغاية حسب فوكس نيوز الأمريكية.

وجاءت تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية عقب قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه حان الوقت لوقف إطلاق النار بغزة الأسبوع المقبل عقب التوصل لاتفاق بين حماس وإسرائيل للإفراج عن جميع المحتجزين بين الطرفين وتجرى المحادثات حاليا بين حماس وإسرائيل عبر مصر وقطر.

صدى البلد