ترحيب خليجي باتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية

أعرب معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن ترحيبه بالتوقيع على اتفاق السلام بين جمهورية رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيداً بالجهود المبذولة من الولايات المتحدة الأمريكية و دولة قطر، معرباً عن الأمل في أن يسهم هذا الاتفاق في إنهاء التوترات وتحقيق تطلعات شعبي البلدين في الأمن والاستقرار، ودعم مسارات الإزدهار والتنمية في منطقتهم، ويعزز من فرص الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

كما نوه معالي الأمين العام، بالدور الإيجابي والمتنامي لدول مجلس التعاون في دعم الحلول السلمية، وتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق العالم، مؤكداً التزام دول المجلس الراسخ بالنهج الدبلوماسي والحوار كأدوات أساسية لمعالجة الأزمات الدولية والإقليمية وتحقيق التنمية المستدامة.​

جريدة الرياض