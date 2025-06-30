النهر والبحر وانتشار المشروع والوعي نتاج طبيعي..

تخيل انك تكون مواطن ملتزم بالقانون وخاضع للدولة تدفع جمارك و ضرائب و رسوم حكومية تنتج وتساهم في نهضة الدولة ما عندك اي اهتمامات سياسية تسمع عن امتيازات لم تنلها.. و مع ذلك صابر و ساكت..

بعد ذلك يقوموا باستهدافك بالخطابات تهديدك بالابادة و التهجير و يواجهوك بنظرية هامش ومركز و يعملوا حركات تمرد ضد الدولة ينالوا من خلالها المناصب و انت لسة صابر.. يرجعوا يتمردوا تاني..

والدولة تواجهم من جديد من خلال قروش ضرائبك المفروض تمشي في تعليم تنمية وصحة تستفيد منها انت و اولادك..

وتجند ناس في قوات نظامية قومية و ميليشيات عشان تفرض هيبة القانون ومن نفس الاقليم الازمة..

وتدفع التكلفة كاملة..

وبعد ذلك اتفاقية سلام جديدة اطرافها من نفس الاقليم ممثل الدولة و ممثلين التمرد و يعقدوا اتفاقية مجحفة وانت لسة ساكت و راضي..

بعدها تتمرد القوات المحسوبة علي الدولة ضد الدولة و تدور حرب انت ما عندك يد فيها..

و فجاءة تلقي هذه الخطابات تحولت لواقع بقيت فعلا ضحية تم استهدافها بالقتل و النهب و الاغتصاب و التهجير..

ودا كله علي اساس مناطقي و عرقي تقتل باللون و السحنة و القبيلة..

ولما تحاول حفظ مجتمعك وتوعيته و تدعو لتقرير مصير و حق مكفول يقولوا عنك عنصري و يستخدموا ادوات الدولة ضدك..

خطاب الانفصال دا الحد الادني والله..

عبدالله عمسيب