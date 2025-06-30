النهر والبحر وانتشار المشروع والوعي نتاج طبيعي
النهر والبحر وانتشار المشروع والوعي نتاج طبيعي..
تخيل انك تكون مواطن ملتزم بالقانون وخاضع للدولة تدفع جمارك و ضرائب و رسوم حكومية تنتج وتساهم في نهضة الدولة ما عندك اي اهتمامات سياسية تسمع عن امتيازات لم تنلها.. و مع ذلك صابر و ساكت..
بعد ذلك يقوموا باستهدافك بالخطابات تهديدك بالابادة و التهجير و يواجهوك بنظرية هامش ومركز و يعملوا حركات تمرد ضد الدولة ينالوا من خلالها المناصب و انت لسة صابر.. يرجعوا يتمردوا تاني..
والدولة تواجهم من جديد من خلال قروش ضرائبك المفروض تمشي في تعليم تنمية وصحة تستفيد منها انت و اولادك..
وتجند ناس في قوات نظامية قومية و ميليشيات عشان تفرض هيبة القانون ومن نفس الاقليم الازمة..
وتدفع التكلفة كاملة..
وبعد ذلك اتفاقية سلام جديدة اطرافها من نفس الاقليم ممثل الدولة و ممثلين التمرد و يعقدوا اتفاقية مجحفة وانت لسة ساكت و راضي..
بعدها تتمرد القوات المحسوبة علي الدولة ضد الدولة و تدور حرب انت ما عندك يد فيها..
و فجاءة تلقي هذه الخطابات تحولت لواقع بقيت فعلا ضحية تم استهدافها بالقتل و النهب و الاغتصاب و التهجير..
ودا كله علي اساس مناطقي و عرقي تقتل باللون و السحنة و القبيلة..
ولما تحاول حفظ مجتمعك وتوعيته و تدعو لتقرير مصير و حق مكفول يقولوا عنك عنصري و يستخدموا ادوات الدولة ضدك..
خطاب الانفصال دا الحد الادني والله..
عبدالله عمسيب