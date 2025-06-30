السجن المؤبد عشرين عاما لمؤيدة ومتعاونة مع مليشيا الدعم السريع المتمردة

اصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة برئاسة القاضي محمد سرالختم الأحد حكما بالسجن المؤبد عشرين عاما للمتهمة “ف ا ا”.

وكانت المحكمة قد وجهت لها اتهاما بموجب المادة (51أ /26)من القانون الجنائي لسنة1991م التعاون على اثارة الحرب ضد الدولة.

وتشير وقائع البلاغ الى أن المتهمة تم القبض عليها بواسطة الخلية الامنية المشتركة ببورتسودان وتمت احالة المتهمة للجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي والانساني. وأن المتهمة كانت تعمل مع المليشيا المتمردة في مستشفى شرق النيل كادر طبي مساعد بعلاج جرحاهم وبمقابل راتب شهري تتقاضاه من المليشيا المتمردة.

كما أنها في ردها لاحدى صديقاتها “بقيتي مع الدعم السريع قالت نعم” وكانت ترتدي زي المليشيا المتمردة.