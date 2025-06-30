الصحة العالمية: يوجد فى مصر 10 ملايين لاجئ ومهاجر 70% منهم سودانيون

قال الدكتور نعمة عبد ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، إن مصر تستضيف اكثر من 10 ملايين لاجئ ومهاجر بينهم حوالي مليون مسجلون رسميا لدى المفوضية من 61 جنسية، ومنذ اندلاع الصراع فى السودان فى ابريل 2023, دخل مصر أكثر من مليون ونصف سودانى.

وأضاف، خلال تدشين مشروع دعم مرضى القصور الكلوى السودانيين فى مصر،السودانيين يمثلون الآن أكثر من 70%، من عدد اللاجئين فى مصر، وبعدها جاءت أزمة غزة لتضيف موجة جديدة من اللاجئين الذين جاءوا إلى مصر، حيث دخل أكثر من 100 ألف شخص، مما يشكل تحديا كبيرا على القطاعات الخدمية بمصر .

اليوم السابع