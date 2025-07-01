السجن لمدة (19) سنة على متعاون مع القوات المتمردة بام درمان

أصدرت محكمة جنايات كرري العامة، حكمًا قضى بالسجن لمدة (19عام) في مواجهة المتهم (م. أ. ح)، وذلك بعد إدانته من قبل المحكمة لمخالفته نص المادتين (26) و(51/أ /186و) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، تعديل 2020م، معاونة القوات المتمردة على إثارة الحرب ضد الدولة وارتكاب جرائم ضد الانسانية”.