جرائم وحوادث
السجن لمدة (19) سنة على متعاون مع القوات المتمردة بام درمان
أصدرت محكمة جنايات كرري العامة، حكمًا قضى بالسجن لمدة (19عام) في مواجهة المتهم (م. أ. ح)، وذلك بعد إدانته من قبل المحكمة لمخالفته نص المادتين (26) و(51/أ /186و) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، تعديل 2020م، معاونة القوات المتمردة على إثارة الحرب ضد الدولة وارتكاب جرائم ضد الانسانية”.
وكان المدان ضمن منسوبي الشرطة إدارة الدفاع المدني وعمل بارتكازات التمرد و يقوم بتفتيش المركبات وعمل على نهب ممتلكات المواطنين
وقد صدر الحكم في حضور محامي الدفاع، وقد مثل الإتهام وكيل ثالث النيابة العامة مولانا عبدالعزيز حمزة الصديق.
سونا