الإعدام شنقاً حتى الموت لشرطي بحماية الحياة البرية أعلن انضمامه للقوات المتمردة

أصدرت محكمة جنايات شرق القضارف برئاسة قاضيها الحسن النوش الإثنين حكماً قضى بادانة المتهم (ع.أ.م. ك) تحت المادة 51/أ من القانون الجنائي لسنة 1991م وأوقعت عليه عقوبة الاعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً .

وتعود تفاصيل القضية الى ان المدان مساعد بشرطة حماية الحياة البرية في محمية الدندر الاتحادية وفي مساء يوم 30- 6 – 2024م كانت قوات الشرطة هناك في حالة إستعداد 100٪ وفي المساء وصل المتمردين الى مشارف المدينة ولعدم تكافؤ القوة انسحبت قوات الشرطة الى ولاية القضارف ولكن المتهم لم يكن ضمن القوة التي نفذت الانسحاب .