إدارة المباحث الجنائية بشرطة ولاية الخرطوم تسدد جملة من البلاغات خاصة بسرقة السيارات وتوقف متهمين وتضبط سيارات مسروقة

إستطاعت فرعية مكافحة سرقة السيارات التي تتبع لإدارة المباحث الجنائية ولاية الخرطوم من تسديد عدد من البلاغات بمحلية امدرمان وتوقيف خمسة متهمين وضبط أربعة سيارات مسروقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها حيث تمكنت الفرعية من ضبط عربة مورنق موديل 2016 بحوزة المتهم (م،ع،أ) يقيم الازهري وعند إخضاعه للتحقيق افاد بأنه قام بشراء العربة من أحد منسوبي مليشيا الدعم السريع الإرهابية كما أرشد أيضاً علي المتهم الثاني (ح،م،أ) تم إتخاذ اجراءات بلاغ تحت المادة (68 _ 100)إجراءات بالقسم الأوسط أمدرمان وبفحص العربة بواسطة السجلات المرورية إتضح بأن العربة مدون بشانها بلاغ إلكتروني تحت المادة (174) من القانون الجنائى والعربة باسم المالك (أ،ن،ع) وبالإتصال بالشاكي تعرف علي العربة.

علي ضوء ذلك تم وضع المتهمين في البلاغ ووضع العربة معروضات ولازالت الجهود والتحريات مستمرة لضبط بقية الجناة في ذات السياق تمكنت فرعية مكافحة سرقه السيارات من ضبط عربة هايس موديل (2016) بلون أبيض بحوزة المتهم (م،أ،ع) وبالتحري مع المتهم وفحص العربة بالسجلات المرورية إتضح بأن العربة مدون بشأنها بلاغ الكتروني تحت المادة (174) باسم مالك العربة (ف،م،أ) تم إتخاذ إجراءات قانونية تحت المادة(68_100) اجراءت بقسم شرطة الأوسط أمدرمان كما تم القبض علي المتهم ووضع العربة معروضات وتشير متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) إلى تمكن فرعية مكافحة سرقة السيارات من ضبط عربة حافلة هايس موديل (2016 ) بحوزة المتهم (أ،ع،ع) وفشل في إثبات ملكيته للعربة تم إقتياده الي القسم الأوسط أمدرمان وإتخاذ اجراءات بلاغ في مواجهته تحت المادة (68 _ 100) اجراءت كما تمكنت الفرعية من ضبط المتهم (ع،ح،أ) بحوزته عربه نيسان باترول موديل (2006) برقم شاسي ماكينة وبعد التحري الاولي إتضح بأن المستندات غير مطابقه لشهادة البحث الأصلية بناءا علي ذلك تم إتخاذ إجراءات قانونية في مواجهته تحت المادة (68 _ 100) إجراءات بالقسم الأوسط امدرمان هذا وسوف تواصل فرعية مكافحة سرقة السيارات حملاتها الراتبة بجميع محليات الولاية لرد حقوق المواطنين وملاحقة الشبكات الإجرامية بولاية الخرطوم ووضع حدا لانشطتها الخارجة عن القانون.

المكتب الصحفي للشرطة