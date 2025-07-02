شمين يتفقد معرض ماكينات تزييف العملة التي ضبطتها المباحث

تفقد الفريق شرطة حقوقي د/إبراهيم أحمد شمين رئيس هيئة الشئون الإدارية مشرف ولاية الخرطوم دائرة الطؤاري والعمليات برفقة مدير شرطة الولاية المكلف اللواء شرطة/ عبد الكريم حمدو محمد خير، بحضور اللواء شرطة/ أحمد علي الخليفة مدير دائرة الطؤاري والعمليات.

الفريق شمين خاطب القوة ناقلا لهم تحايا وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة، مؤكدا على أهمية شرطة العمليات للتصدي لجميع التفلتات والمهددات الأمنية وحسم الظواهر السالبة واعدا بتوفير جميع معينات العمل التي تمكن القوات من آداء واجباتها علي الوجه الأمثل والعمل علي إستعواض الشرطة الكثير من إمكانياتها التي فقدتها بسبب المليشيا الإرهابية المتمردة.

وإستمع الفريق شمين الي تنويرا ضافيا من اللواء شرطة/ أحمد علي الخليفة مدير دائرة الطؤاري والعمليات عن إستعدادات دائرة العمليات وإنتشارها بالإرتكازات والأطواف المشتركة وتأمين المعابر حيث تم تامين عدد 11 معبرا كما تلقي تنويرا عن إدارة حماية الأراضي وعمليات إزالة العشوائيات.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي وعلي ذات السياق تفقد الفريق شمين أدار ة المباحث الجنائية بشرطة الولاية ووقف على حجم العمل بها وأثنى على ضبطيات المركبات المسروقة لديها إجراءات بلاغات الكترونية

كما وقف على معرض ماكينات تزييف العملة التي ضبطتها المباحث ووجه بالتنسيق مع بنك السودان المركزي لإستلام المعروضات وتلقى تنويرا من اللواء شرطة كمال مهدي مدير إدارة المباحث الجنائية عن مباشرة الفرعيات أعمالها من محليات الولاية وعن مجهودات فرع مباحث سرقة السيارات الذي يقوم بدور كبير لإستعادة مركبات المواطنين

اللواء عبدالكريم حمدو أوضح أن كل بلاغات التزوير للعملة تم تسليمها التحري والمعروضات بإدارة المباحث بشرطة الولاية وأنهم سوف ينسقون مع بنك السودان المركزي للاستلام.

المكتب الصحفي للشرطة