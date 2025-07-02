المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تسدد بلاغات خاصة بسرقة اسبيرات مختلفة وتوقف 3متهمين

تمكن فريق ميداني مختص من إدارة المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة من تسديد بلاغ بالرقم (486)تحت المادة (174) من القانون الجنائى المدون بقسم شرطة مدني وسط بتاريخ 25/2/2025 والذي أفاد فيه الشاكي (ن ، م، ب) أن عناصر من مليشيا الدعم السريع المتمردة قاموا بنهبه إسبيرات من مخزنه بعمارة الفكي الجيلاني تم إصدار نشرة جنائية بالمسروقات وفور وصول البلاغ لادارة المباحث الجنائية تم تكوين فريق ميداني متخصص لمتابعة البلاغ ومن خلال الجهود البحثية الميدانية وتوفر معلومات تفيد بأن هنالك منزلا بحي بانت به كمية كبيرة من إسبيرات المركبات المختلفة والتي تمت سرقتها إبان فترة الحرب.

نجح الفريق الميداني في تحديد الموقع المحدد مثار المعلومة بدقة ومن خلال المتابعة والرصد الميداني المتواصل تم تاكيد صحة المعلومات علي ضوء ذلك تم إصدار أمر تفتيش من النيابة المختصة وتنفيذ عملية مداهمة وفق خطة أمنية محكمة أسفرت نتائجها عن ضبط كمية كبيرة من الأسبيرات وتوقيف متهمين إثنين (ك، ع، م، ب) و (ع، ا، ج) وعند إخضاعهما للتحقيق أقرا باستلام وسرقة المعروضات خلال تواجد مليشياالدعم السريع بالمدينة وعند مراجعة النشرة الجنائیة إتضح أن المضبوطات تخص البلاغ أعلاه بموجب ذلك تم إخطار الشاكي والذي بدوره تعرف على المسروقات وقام بإحضار الفواتير الخاصة بها وتقدر قيمتها بمبلغ 《950》مليون جنيه سوداني وعلي صعيد ذي صلة تفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة وفي إطار مجهودات إدارة المباحث في إسترداد منهوبات المواطنين خلال فترة الحرب تمكنت إدارة المباحث الجنائية المركزية بالولاية من تسديد البلاغ بالرقم(4748) تحت المادة (174) من القانون الجنائي بقسم شرطة مدني وسط حيث توفرت معلومات من فريق الميدان بالادارة تفيد بأن المتهم (م، خ، س) لديه كمية كبيرة من إسبيرات الشاحنات ماركة فولفو تم نهبها وتخزينها بمقر إقامته بناءا علي ذلك تم إصدار أمر تفتيش للموقع المحدد من نيابة الإختصاص بموجبه تم تنفيذ عملية مداهمة أسفرت عن ضبط المتهم المذكور وبحوزته كمية من إسبيرات الشاحنات وبمراجعة النشرات الجنائية إتضح أنها تخص ذات البلاغ تم إخطار الشاكي وتعرف على المعروضات والتي تقدر قيمتها في البلاغ بمبلغ210 مليون جنيةسوداني.

المكتب الصحفي للشرطة