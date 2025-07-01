السجن لمدة 18 عام على متعاون مع قوات التمرد بكرري

أصدرت محكمة جنايات كرري العامة، حكمًا قضى بالسجن لمدة ثمانية عشر عام في مواجهة المتهم (أ. ي. ع)، وذلك بعد إدانته لمخالفته نص المواد (26) و(51/أ/186) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، تعديل 2020م، لمعاونة القوات المتمردة على إثارة الحرب ضد الدولة وارتكاب جرائم ضد الانسانية .