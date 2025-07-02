ترامب يعلن موافقة إسرائيل على هدنة بغزة لمدة 60 يوما

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على “الشروط اللازمة لإتمام” وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما في غزة، تُبذل خلاله جهود لإنهاء الحرب.

وكشف ترامب أن ممثلين عنه عقدوا اجتماعا طويلا وبناء مع الإسرائيليين يوم الثلاثاء بشأن غزة.

وأضاف ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن القطريين والمصريين، الذين عملوا بجد لإحلال السلام، سيقدمون هذا الاقتراح النهائي.

وأشار إلى أنه يأمل أن تقبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بهذا الاتفاق، “لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءا”، على حد تعبيره.

من جانبها، نقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤولين في الإدارة الأميركية أنه لا يزال يتعين على حماس الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وتُقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة على المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس دون أن تسمها، إن هناك احتمالا كبيرا للتوصل إلى صفقة، لكن لا تزال هناك خلافات بين الطرفين.

وأضافت المصادر أن من أبرز هذه الخلافات شروط إنهاء الحرب ومدى انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال ترامب “سأكون حازما مع (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بشأن إنهاء حرب غزة، وأعتقد أننا سنتوصل لاتفاق بشأن إنهاء الحرب الأسبوع المقبل.

كما أعلن نتنياهو، في وقت سابق، أنه سيتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل للقاء مسؤولين كبار على رأسهم الرئيس دونالد ترامب.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

من جهة ثانية، نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول إسرائيلي أنه إذا لم يكن هناك تحرك نحو صفقة فلن يكون لدينا خيار آخر وسيتحول كل شيء في غزة إلى رماد.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي أنه إذا لم يكن هناك تحرك نحو صفقة فسنفعل بمدينة غزة ومخيمات المنطقة الوسطى ما فعلناه برفح، بحسب تعبيره.

وقال موقع أكسيوس إن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر أبلغ المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف خلال اجتماعهما أن إسرائيل تقبل المقترح القطري.

وأبلغ المسؤول إسرائيلي ويتكوف أن إسرائيل مستعدة لبدء محادثات غير مباشرة مع حماس لإتمام الصفقة.

الجزيرة