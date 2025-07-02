أهم المعلومات حول حادث غرق حفار البترول في السويس

كشف محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، اليوم الأربعاء، عن أن حفار البترول “آدم مارين 12” الذي تعرض للغرق بمنطقة جبل الزيت في خليج السويس كان على متنه 30 شخصا.

وذكر اللواء حنفي أنه جرى إنقاذ 22 شخصا، وانتشال جثامين 4 متوفين، فيما تكثف فرق الإنقاذ من عملية البحث عن 4 آخرين مفقودين.

وأضاف حنفي أنه جرى نقل بعض المصابين جوا بشكل عاجل، إلى مطار الجونة، لتقديم الرعاية الصحية العاجلة لهم في مستشفى الجونة بمدينة الغردقة.

وأوضح حنفي أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة قد تلقى بلاغا، يتضمن استغاثة من بارج بحري عبارة عن قاطرة لنقل المعدات والأفراد والأجهزة المتخصصة للعمل في الحفر داخل البحر بمنطقة جبل الزيت برأس غارب، فجرى التنسيق بين كافة الجهات المعنية وعلى رأسها القوات المسلحة، التي بادرت بتوجيه قطعة بحرية من إحدى القواعد بالبحر الأحمر ما ساهم في إنقاذ أغلبية من كانوا على متن البارج.

وبدورها، قالت وزارة الصحة المصرية إنها دفعت بـ27 سيارة إسعاف، منها 20 سيارة إلى موقع الحادث، و7 سيارات إلى مطار الجونة، حيث تم نقل 4 مصابين جوا، و18 مصابا آخرين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الجونة، فيما تم نقل 4 حالات وفاة إلى مستشفى الغردقة العام.

وقالت وزارة البترول المصرية، أمس الثلاثاء، إنها تلقت بلاغا من شركة “أوسوكو” لإنتاج النفط والغاز عن انقلاب حفار بترول في خليج السويس.

وأكدت الوزارة أنها تتابع تطورات الموقف لحظة بلحظة، وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركات التابعة لها بالمنطقة.

وكالة سبوتنيك