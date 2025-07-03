مقتل “عباس بن فرناس” الجزائر بسقوط طائرته.. وتضامن شعبي واسع .. فيديو

📹مقتل "عباس بن فرناس" الجزائر بسقوط طائرته

لقي مهندس جزائري مصرعه إثر سقوط طائرة صغيرة كان قد صمّمها وصنعها بنفسه، وذلك خلال تجربة طيران أجراها مساء أول أمس الاثنين، في منطقة أولاد منصور بولاية المسيلة، جنوبي الجزائر.

🔸وبحسب السلطات المحلية، وقع الحادث أول أمس الاثنين، حيث تم… pic.twitter.com/Fl0wr8Czkp

— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 2, 2025