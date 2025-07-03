مقتل “عباس بن فرناس” الجزائر بسقوط طائرته.. وتضامن شعبي واسع .. فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتاعي خبر مقتل المهندس الجزائري يوسف دوغة، المعروف باسم “عباس بن فرناس” الجزائر، وذلك إثر محاولته التحليق بطائرة صممها وصنعها بنفسه.
المهندس يوسف دوغة البالغ من العمر50 سنة، خريج تخصص التسيير التقني الحضري، كان قد نجح بتجربة الطائرة في أولاد منصور، بولاية المسيلة (260 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة الجزائر) والتحليق بها في سماء ولايته، في نهاية مايو/ أيار الماضي.
وكان المهندس الجزائري قد حضر مطولا لهذه التجربة، قبل أن يقرر أخيرا تجربتها على أرض الواقع، لكنها سقطت عند التجربة.
بدوره، قال والد المهندس يوسف دوغة إن “ابنه منذ صغره كان يحب الاكتشاف والمحاولة في كل شيء علمي، ويوما ما فكر في صناعة طائرة، فحول المنزل إلى ورشة مفتوحة”.
الحادثة تركت إعجابا وحزنا عميقين في نفس الوقت، حيث تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع من أطلقوا عليه اسم “عباس بن فرناس” الجزائر، وأعجبوا بتصميم المهندس على صناعة طائرته وتجربتها بنفسه.
وكالة سبوتنيك