المواصفات: ضبط 4 أطنان من السلع منتهية الصلاحية بمحلية مروي

قامت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بمحلية مروي بضبط نحو 4 أطنان من السلع منتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات وذلك ضمن جهودها المستمرة لحماية المستهلك والمحافظة على سلامة الأسواق والاقتصاد الوطني.

وشملت السلع المضبوطة حلويات وبسكويت وفُشار ودقيق ومعجون أسنان ومعلبات غذائية متنوعة وصبغات شعر وكريمات وأدوات تجميل وصابون حمام.

كما تم ضبط عدد 92 جوال ملح بوزن 25 كجم، بنسبة يود بلغت 25% فقط، مما استدعى حجزها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق اللوائح التنظيمية.

وفي جانب آخر، نفذ فريق التفتيش جولات على 7 مصانع للثلج للتأكد من نظافة المياه المستخدمة في التصنيع ونظافة الأحواض والخزانات وجودة القوالب وخلوها من الصدأ ودرجة تماسك وصلابة الثلج.

بجانب معايرة عدد 5 محطات وقود وفحص دقة أجهزة الوزن والتعبئة.