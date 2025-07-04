الهزار القاتل يوقع المتهمين في قفص الاتهام.. حكاية فتاة إسكندرية ضحية الأرباح والشهرة

في مشهد صادم أثار موجة غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وثّق مقطع فيديو قيام شاب بركل فتاة بشكل مفاجئ أثناء سيرها في أحد شوارع الإسكندرية، تحت مزاعم “المزاح”.

تلك الواقعة بدأت كهزار ولكن انتهى بإجراء أمني حاسم، بعدما كشفت التحريات تورط ثلاثة شباب في الواقعة، واعترفوا بأن هدفهم كان جذب الانتباه وتحقيق أرباح من المشاهدات.

تفاصيل تلك الواقعة كشفت عنها وزارة الداخلية، بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 شباب في محافظة الإسكندرية بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أحدهم يعتدي على فتاة بالركل أثناء سيرها في الشارع.

بفحص الفيديو، تمكنت الأجهزة من تحديد وضبط المتهمين، وتبين أنهم يقيمون جميعًا بدائرة قسم شرطة باب شرقي.

وأقر المتهمون بأنهم شاهدوا الفتاة تسير بالشارع فاتفقوا على أن يعتدي أحدهم عليها بـ”ركلة” على سبيل المزاح، بينما تولى آخر تصوير الواقعة، قبل أن يقوموا بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

صدى البلد