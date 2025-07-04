فيل ينهي حياة سائحتين دفاعًا عن صغيره في زامبيا

أعلنت الشرطة الزامبية مقتل سائحتين، إحداهما من المملكة المتحدة والأخرى من نيوزيلندا، بعد تعرضهما لهجوم من فيل أنثى كانت برفقة صغيرها، أثناء جولة سفاري سيرًا على الأقدام في متنزه وطني شرقي زامبيا.

وقال مفوض شرطة إقليم الشرق، روبرتسون مويمبا، إن الضحيتين هما جانيت تايلور إيستون (68 عامًا) من المملكة المتحدة، وأليسون جين تايلور (67 عامًا) من نيوزيلندا.

وأوضح أن الحادث وقع في منتزه “ساوث لوانغوا” الوطني، الذي يقع على بُعد نحو 600 كيلومتر شرق العاصمة لوساكا. وأضاف أن مرشدي السفاري الذين كانوا برفقة المجموعة حاولوا منع الفيل من الهجوم عبر إطلاق النار عليه، مما أدى إلى إصابته، إلا أنهم لم يتمكنوا من إنقاذ السيدتين، حيث توفيتا في مكان الحادث.

وأشار المفوض إلى أن إناث الأفيال تُعرف بشدة حمايتها لصغارها، وقد تبدي ردود فعل عنيفة إذا شعرت بوجود تهديد.

يُذكر أن العام الماضي شهد مقتل سائحتين أمريكيتين في حادثين منفصلين في زامبيا بعد تعرّضهما لهجمات من أفيال، وكانتا أيضًا في جولات سفاري وقت وقوع الحادثين.

صدى البلد