السعودية تعلن إيقاف 4 شركات عمرة مخالفة

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن إيقاف 4 شركات عمرة مخالفة ورصد غرامات مالية متفاوتة على شركات أخرى بحسب جسامة المخالفات.

وشددت عبر حسابها بمنصة “إكس” مساء أمس، الخميس، على أن الارتقاء بخدمات المعتمرين والزوّار مسؤولية لا تهاون فيها؛ وأن هناك إجراءات رقابية لضمان الالتزام بأعلى المعايير في خدمة ضيوف الرحمن.

وبيّنت أنها رصدت تقصيراً في خدمات التسكين لدى عدد من شركات العمرة، ونفذت عقوبات بالإيقاف لنشاط أربعة شركات وفقاً لما هو متفق عليه في البرامج المعتمدة.

وأشارت وزارة الحج والعمرة السعودية إلى أنها رصدت غرامات مالية متفاوتة على شركات أخرى بحسب جسامة المخالفات، داعية جميع شركات ومؤسسـات العمرة إلى ضرورة الالتزام التام بالضوابط والتعليمات المعتمدة، منبهة إلى استمرار رقابتها على كافة الشركات لضمان الارتقاء بجودة الخدمـات المقدمة للزوار وللمعتمرين.

الشرق القطرية