أول تعليق من ترامب على رد حماس بشأن مقترح غزة

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أنه “من الجيد” أن حركة حماس قالت إنها ردت “بإيجابية” على مقترح وقف إطلاق النار في غزة.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية، إنه قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة “خلال أيام”.

إلا أن الرئيس الأميركي قال إنه “لم يتم إيجازي بشأن التفاصيل” الخاصة برد حماس.

وقال ترامب: “علينا فعل شيء ما بخصوص غزة، نرسل الكثير من المال والكثير من المساعدات”.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، أعلنت حماس أنها أكملت مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية بشأن المقترح الأخير الذي قدمه الوسطاء لوقف العدوان على قطاع غزة.

وأكدت الحركة في بيان، أنها سلمت ردها إلى الوسطاء، موضحة أن الرد “اتسم بالإيجابية”.

وأشارت حماس إلى “استعدادها بكل جدية للدخول فورا في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني ويضع حدا للاعتداءات المستمرة على غزة”.

ومن جهة أخرى، قال ترامب إن إيران لم توافق على تفتيش مواقعها النووية أو التخلي عن تخصيب اليورانيوم.

وأضاف أنه يعتقد أن برنامج إيران النووي “تعرض لانتكاسة دائمة”، رغم أن “طهران قد تستأنفه في موقع مختلف”، حسب تعبيره.

وذكر الرئيس الأميركي أنه سيناقش ملف إيران مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عندما يزور البيت الأبيض، الإثنين.

سكاي نيوز