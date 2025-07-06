عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا يوم الخميس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.

وقالت اللجنة في بيان لـ «كونا» إنها قررت فقد وسحب وإسقاط الجنسية الكويتية من عدد من الحالات تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء. وأضافت أن الحالات شملت فقد شهادة الجنسية الكويتية (للازدواجية) وسحب شهادة الجنسية الكويتية «غش وأقوال كاذبة» (تزوير) وسحب الجنسية الكويتية (للمصلحة العليا للبلاد) وإسقاط شهادة الجنسية الكويتية (للمساس بالولاء للبلاد).

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