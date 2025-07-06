إنجاز نوعي.. ابتكار صيني في رؤية الروبوت يفوق قدرة العين البشرية

عمل باحثو جامعة فوتشو الصينية على تطوير مستشعر رؤية آلي يتكيف مع تغيرات الإضاءة القاسية في مدة تقارب 40 ثانية، أسرع بكثير من قدرة العين البشرية.

ويتوقع الباحثون أن يحدث هذا الابتكار نقلة نوعية في تقنيات الرؤية الروبوتية وسلامة المركبات ذاتية القيادة.

ويستند هذا المستشعر إلى الجمع بين النقاط الكمومية – مواد نانوية حساسة للضوء – وهياكل أجهزة مستوحاة من الطبيعة، ما سمح بربط مفاهيم علم الأعصاب مع الهندسة لتحقيق أداء متفوق، وفقًا لشبكة “روسيا اليوم”.

وشهد مجال الروبوتات تقدمًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مثل نظام “PanoRadar”، الذي طوره باحثو جامعة بنسلفانيا لتحويل موجات الراديو إلى صور ثلاثية الأبعاد باستخدام الذكاء الاصطناعي، ما مكن الروبوتات من “الرؤية” خارج نطاق أجهزة الاستشعار التقليدية.

لكن الابتكار الجديد يقدم نهجًا مختلفًا مستوحى من قدرة العين البشرية على التكيف السريع مع تغيرات الإضاءة الشديدة، إذ تنتقل الرؤية البشرية من الظلام إلى الضوء الساطع أو العكس خلال ثوانٍ، مع قدرة على التعلم والتكيف بشكل أفضل مع مرور الوقت.

القاهرة الإخبارية