اداره المباحث الجنائية بشرطة ولاية الخرطوم تضبط شبكة إجرامية تنشط في جرائم النهب والسرقة بامبدة

تمكن فريق ميداني مختص من فرعية مباحث أمبدة يتبع لادارة المباحث الجنائية بشرطة ولاية الخرطوم من ضبط ثلاثة متهمين (م ،ع،ز) و(ا، م، ز) و( ذ،ح،،ع) علي متن دراجة نارية مسلحون بواسطة بندقيه كلاش ومسدس بداخل سوق أبوزيد وكانوا يطاردون (ركشة) في محاولة للنهب.

بموجب ذلك تم إتخاذ إجراءات قانونية بقسم شرطة سوق ليبيا بالرقم (87) تحت المادة (144_69) وإتخاذ إجراءات بلاغ بالرقم (1) تحت المادة (26) أسلحة في مواجهه المتهم الأول، ووضع معروضات مسدس عيار 9 ملي بالقيد 16 والمسدس بدون رقم وخزنة بها (4) طلق ناري وإتخاذ اجراءات بلاغ بالرقم 2 تحت المادة (26) اسلحة في مواجهة المتهم الثاني ووضعت بندقية كلاش معروضات بالرقم (89181) وخزنة بها (4 ) طلق ناري

تم إتخاذ إجراءات بلاغ بالرقم 88 تحت المادة (100_68) في مواجهة المتهم الثالث ووضع الدراجة النارية معروضات بالرقم (17)

ومباشرة التحريات لتكملة إجراءات البلاغات وتقديمهم للعدالة.

المكتب الصحفي للشرطة