فرعية مكافحة سرقة السيارات بالمباحث الجنائية بشرطة ولاية الخرطوم تسترد( 4 ) سيارات مسروقة وتسدد جملة من البلاغات باختصاص بحري الكبري

تمكنت فرعية مكافحة سرقه السيارات بإدارة مباحث شرطه ولايه الخرطوم من إسترداد عدد 4 مركبات وتسديد عدد من البلاغات بدائرة إختصاص بحري الكبري وتوقيف عدد من المتهمين و إتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم

حيث تمكنت فرعية مكافحة سرقة بحري من ضبط المتهم (ع،ت) وبحوزته عربة بوكس هايلوكس موديل (82) بلون أبيض مدون بشانها بلاغ تحت المادة (180) من القانون الجنائى بقسم شرطة الحاج.

كما تمكنت الفرعية من ضبط عربة أكسنت مضلع موديل (2014 ) بمحلية شرق النيل داخل منزل كان يقيم فيه قائد بمليشيا الدعم السريع الإرهابية وذلك عقب ورود معلومة بوجود العربة داخل المنزل وبالتقصي والمتابعة تم تأكيد المعلومة حيث تحرك فريق بقيادة رئيس الشعبة وضبط العربة بحالة جيدة وإتخاذ بلاغ تحت المادة (100) إجراءات بقسم شرطة الحاج يوسف

وتشير متابعات المكتب الصحفي للشرطة إلى أنه من خلال حملات فرعية مكافحة سرقة السيارات شعبة بحري بدائرة الاختصاص بقيادة رئيس الشعبة تم ضبط عربة متسوبيشي لانسر موديل(2017) بلون أبيض باحدي الورش الخاصة بصيانة السيارات بمنطقة الحاج يوسف كانت تعمل في فترة تواجد مليشيا الدعم السريع بالمنطقة حيث إستطاع فريق الفرعية من ضبط العربة بحالة جيدة وإتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة (100) إجراءت بقسم شرطة الحاج يوسف ومن خلال التحريات إتضح أنه مدون بشأنها بلاغ تم التعرف عليها بواسطة وكيل المالك عقب الإتصال به كما تمكنت الفرعية بعد توفر معلومات من فريق الميدان بدائرة الإختصاص عن وجود عربة فيرنا موديل (2009) بحالة جيدة داخل منزل مهجور تحركت قوة من الشعبة بناء على المعلومة و ضبطت العربة موضوع المعلومة تم إتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة ( 100 ) إجراءات ومن خلال المتابعة أتضح أنه مدون بشأنها بلاغ سرقة إلكتروني تحت المادة (174) من القانون الجنائي ولازالت الجهود والتحريات مستمرة لتكملة الاجراءت القانونية وتسديد البلاغ .

المكتب الصحفي للشرطة