إدارة مكافحة المخدرات بولاية القضارف تفكك شبكة إجرامية وتضبط (65) كيلو من الحشيش بمحلية القلابات وتوقف المتهمين

في إنجاز نوعي يُضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة لإدارة مكافحة المخدرات تمكّن فريق من مكافحة المخدرات بولاية القضارف من إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات تُزن (65) كيلوجراماً من الحشيش بمحلية القلابات في عملية معقدة ومحكمة التنفيذ أكدت يقظة وجاهزية الأجهزة الأمنية بالولاية.

وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات بولاية القضارف المقدم شرطة /علي عكاشة في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن خلفية البلاغ تعود الي توفر معلومات لإدارته عن نشاط لشبكة إجرامية تهرب المخدرات والسموم من حدود دولة مجاورة الي الولاية مضيفا بناءا علي ذلك تحرك فريق ميداني بقيادة ضابط وتمكن من نصب كمين ناجح أسفر عن ضبط عدد2 من أفراد الشبكة وبحوزتهما عدد 65 كيلو جرام من مخدر الحشيش تم إقتيادهما لمباني الادارة وإخضاعهما للتحري لمعرفة أبعاد البلاغ وإتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 15/أ من قانون المخدرات والمؤاثرات العقلية بقسم شرطة القلابات توطئة لتقديمهما للعدالة

من جانبه ثمّن اللواء شرطة/ عصام الدين محجوب محمد أحمد مدير شرطة ولاية القضارف الآداء العالي والتنسيق الفاعل بين إدارة مكافحة المخدرات والجهات النظامية مشدداً على أهمية هذه النجاحات في حماية المجتمع خاصة في ظل تنامي التحديات المرتبطة بإنتشار المخدرات مضيفا أن العملية واجهت العديد من التحديات الميدانية والتكتيكية حيث إتخذ المهربون مسارات معقدة في محاولة للإفلات من الرقابة الأمنية إلا أن يقظة ومهنية القوة أجهضت هذه المحاولة.