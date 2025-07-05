إنفجار مخزن للألعاب النارية والأدوات المكتبية بالثورة الحارة الرابعة ووفاة فرد من الدفاع المدني ومواطنة

شب حريق فجر اليوم السبت في مخزن للألعاب النارية والأدوات المكتبية بالثورة الحارة الرابعة محلية كرري أحدث انفجارات بسبب الألعاب النارية .

وقف والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزه اليوم على الحادثة بحضور الفريق شرطة ابراهيم شمين مدير الإدارة العامة للشئون الادارية واللواء شرطة خالد حمدنا الله مدير شرطة محلية كرري.

وهرعت قوات الدفاع المدني عبر وحدة التدخل السريع لاخماد الحريق الذي تسبب في استشهاد احد أفراد الدفاع المدني وإمرأة وخمسة جرحي من المدنيين والدفاع المدني وقد تم إسعافهم لمستشفى النو لتلقي العلاج .

وأوضح اللواء شرطة دكتور المطري احمد مدير الدفاع المدني بولاية الخرطوم بأن الحريق استمر لثلاثة ساعات بشقة سكنية تحتوي على أدوات مكتبية وألعاب نارية تم تخزينها قبل يومين دون علم سلطات الدفاع المدني والجيران .

وقد سيطرت القوات على الحريق في وقت وجيز وارسل اللواء المطري رسالة للمواطنين بالأحياء بعدم السماح لعمليات التخزين داخل الأحياء الا بعلم السلطات المختصة وقال مثل هذه الظاهرة تمثل خطراً يهدد حياة المواطنين الأبرياء.