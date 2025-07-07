فرنسا تتهم الصين بتقويض سمعة”رافال” لزيادة مبيعات طائراتها

زعم مسؤولون فرنسيون أن الصين استخدمت سفاراتها لنشر شكوك حول أداء طائرات رافال الفرنسية الصنع.

جاء ذلك بعد مشاركتها الطائرة رافال في معارك بين الهند وباكستان في مايو، مما يشير إلى تورط بكين في محاولة لتقويض سمعة ومبيعات المقاتلة الرائدة في فرنسا.

وتشير نتائج من خدمة استخباراتية فرنسية، اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس(أ ب) إلى أن ملحقين دفاعيين في سفارات الصين في الخارج قادوا حملة لتقويض مبيعات طائرات رافال، سعيا لإقناع الدول التي طلبت بالفعل المقاتلة الفرنسية-بالأخص إندونيسيا-بعدم شراء المزيد ولتشجيع مشترين محتملين آخرين على اختيار طائرات صينية الصنع.

وكانت أربعة أيام من الاشتباكات بين الهند وباكستان في مايو هي المواجهة الأكثر خطورة منذ سنوات بين الجارتين المسلحتين نوويا وشملت قتالا جويا شاركت فيه العشرات من الطائرات من الجانبين.

صدى البلد