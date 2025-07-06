جرائم وحوادث
السجن عشرون عاما على متعاون مع المليشيا المتمردة بمروي
أصدرت محكمة جنايات مروي العامة برئاسة مولانا نزأر احمد قاضي المحكمة العامة حكما قضى بالسجن لمدة عشرون عاما في مواجهة المتهم (م م خ) وذلك بعد أن ادانته المحكمة في الدعوى ااحنائية بالرقم ( 776 /2025) لمخالفته نص المواد (26-50-51) من القانون الجنائي لسوداني لسنة 1991 م تعديل 2020 م. معاونة القوات المتمردة في تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة .
صدر الحكم في حضور محامي الدفاع وتولت النيابة العامة مروي الاتهام أمام المحكمة.
سونا