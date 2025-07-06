جرائم وحوادث

السجن عشرون عاما على متعاون مع المليشيا المتمردة بمروي

2025/07/06
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أصدرت محكمة جنايات مروي العامة برئاسة مولانا نزأر احمد قاضي المحكمة العامة حكما قضى بالسجن لمدة عشرون عاما في مواجهة المتهم (م م خ) وذلك بعد أن ادانته المحكمة في الدعوى ااحنائية بالرقم ( 776 /2025) لمخالفته نص المواد (26-50-51) من القانون الجنائي لسوداني لسنة 1991 م تعديل 2020 م. معاونة القوات المتمردة في تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة .
صدر الحكم في حضور محامي الدفاع وتولت النيابة العامة مروي الاتهام أمام المحكمة.
سونا

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