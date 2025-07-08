“ناسا” توضح سبب اختفاء المياه وانعدام الحياة على المريخ

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” عن اكتشاف مذهل يكشف أسباب اختفاء المياه وانعدام الحياة على كوكب المريخ، مقدمة إجابات لسؤال حير العلماء لعقود: لماذا أصبح المريخ كوكبا غير صالح للسكن، بينما ازدهرت الحياة على الأرض الشبيهة به نسبياً؟

قدمت مركبة “كيوريوسيتي” الجوالة التابعة لـ”ناسا”، بحسب دراسة نشرت في مجلة “نيتشر”، دليلاً محورياً من خلال اكتشاف صخور غنية بمعادن الكربونات، التي تعمل كإسفنجة تمتص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي وتحبسه داخلها.

ويعزز هذا الاكتشاف، بحسب تقرير موقع “ساينس أليرت”، فهمنا لتاريخ المريخ ويكشف أن الكوكب كان مقدرا له أن يكون صحراويا في معظم فترات وجوده، رغم تدفق الأنهار والبحيرات عليه في عصور قديمة.

وقال إدوين كايت، عالم الكواكب في جامعة شيكاغو وقائد الدراسة، إن المريخ شهد “فترات قصيرة من صلاحية السكن” في مواقع وزمنية محدودة، لكنها كانت استثناءات نادرة.

وأضاف أن ضعف الانبعاثات البركانية على المريخ، مقارنة بالأرض، أدى إلى اختلال التوازن المناخي، مما جعل الكوكب أكثر برودة وأقل ملاءمة للحياة.

فبينما تعيد البراكين على الأرض إطلاق ثاني أكسيد الكربون للحفاظ على دورة مناخية داعمة للمياه، كان المريخ يفتقر إلى هذا التوازن، ما أدى إلى فترات طويلة من الجفاف امتدت لمئات ملايين السنين.

وأوضحت أبحاث “ناسا” أن الماء السائل كان موجودا على المريخ لفترات قصيرة، تلتها عصور صحراوية طويلة، مما جعل بقاء الحياة شبه مستحيل.

وبالرغم من هذا، لا يزال العلماء متفائلين بإمكانية وجود جيوب مائية في أعماق الكوكب لم تكتشف بعد.

من جانبها، رصدت مركبة “بيرسيفيرانس”، التي هبطت على دلتا نهرية قديمة عام 2021، علامات إضافية لوجود الكربونات، مما يعزز الأمل في العثور على أدلة جديدة.

ويترقب العلماء إعادة عينات صخرية من المريخ إلى الأرض خلال العقد المقبل، في سباق بين الولايات المتحدة والصين، لتحليلها بدقة وكشف المزيد عن ماضي الكوكب الأحمر.

وكالة سبوتنيك