الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تنفذ حملة كبري لازالة الظواهر السالبة وحماية غابة السنط بالخرطوم

تنفيذا لخططها الرامية الي محاربة الجرائم بكافة أشكالها نفذت الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية عبر إدارة حماية البيئة التابعة لدائرة التحقيقات الجنائية حملة كبري لحماية غابة السنط بالخرطوم من الأنشطة السالبة المتمثلة في الحرق والإتلاف والقطع الجائر الذي تعرضت له الغابة خلال الفترة الماضية حيث عمد بعض المعتدين الي قطع ونقل الأخشاب بغرض الإتجار غير القانوني مما يشكل تعديا وإنتهاكا للقوانيين المحلية والدولية وقد أسفرت نتائج الحملة عن ضبط عدد 41متهما وعدد2 شاحنة دفار وعدد 2كارو وعدد 30 فاس قطع أتخذت إجراءات قانونية في مواجهة المتورطين.

وقال اللواء شرطة حقوقى/سامي الصديق دفع الله مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أن جهود إدارته في مكافحة وكشف الجريمة متواصلة بجانب إستمرار الحملات الراتبة التي تستهدف المعتدين علي غابة السنط من أجل حمايتها باعتبارها محمية طبيعية بموجب القوانين وتمثل نظاما بيئيا متكاملا يساهم في توازن المناخ وهي احد المزارات السياحية بالبلاد.

المكتب الصحفي للشرطة