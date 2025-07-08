المباحث الجنائية بولاية الخرطوم تضبط متهمين إثنين يقودان دراجة نارية وبحوزتهما أسلحة نارية

تمكن فريق ميداني مختص من المباحث الجنائية ولاية الخرطوم من ضبط متهمين إثنين وبحوزتهما سلاح ناري بندقية كلاشنكوف ولزومها خزنة ومسدس وإتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهما

وبالعودة لتفاصيل الضبطية

انه بموجب البلاغ بالرقم 8 تحت المادة (26) من قانون الأسلحة والزخيرة بقسم سوق ليبيا تحرك فريق الميدان بفرعية أم بدة ونجح في ضبط متهمين إثنين مسلحين ببندقية كلاشنكوف وهم (م، م ،ي) و (ش ،ص، ش ) بعد الإشتباك معهما وضبطهما وبحوزتهما بندقية كلاش وخزنة ومسدس وضعت المضبوطات معروضات بالقيد رقم (23) لصالح البلاغ

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة ان المتهمان كانا على يقودان دراجة نارية وقاما بنهب عدد من المارة وفي أوقات متفرقة خلال اليوم وقد تمت عملية مطاردتهما وضبطهما وإقتيادهما لقسم شرطة دائرة الإختصاص وإتخاذ إجراءات بلاغ آخر تحت المادة (100_ 68) بالرقم (131) والمعروضات دراجة نارية (Gn( بدون لوحات ورقم المعروضات (24) في مواجهة المتهم (ش، ص، ش) واتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة (69) من القانون الجنائى بالرقم (221) ومواصلة التحري لمعرفة طبيعة أنشطتهما الإجرامية ودوافع ذلك توطئة لتقديمهما للعدالة.

المكتب الصحفي للشرطة