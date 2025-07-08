تداول فيديو للرئيس المصري الراحل مبارك حول سنترال رمسيس وتجسس إسرائيل

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو للرئيس الراحل محمد حسني مبارك تحت مسمى “مبارك يكشف مخطط حريق سنترال رمسيس”.

وقال مبارك إنه كان هناك مخططا أمريكيا بتوصل جميع سنترالات القاهرة بسنترال رمسيس، لتمكين إسرائيل من التجسس على جميع الاتصالات في مصر.

ونوه الرئيس الراحل وفقا للفيديو المنتشر أنه رفض مخطط أمريكا، موضحا أن هذا الأمر علمه من القوات المسلحة حيث كان الهدف منه شل جميع الاتصالات في مصر، لأنها ستكون مرتبطة جميعها برمسيس وإذا توقف رمسيس توقفت جميع الاتصالات الداخلية والخارجية.

وأشار إلى أنهم عرضوا هذا المخطط بدون مقابل مادي، حيث قاموا بتوصيل الجيزة بسنترال رمسيس، ولكنه أبلغ وزير الاتصالات برفض كل المخطط، ولكنهم عادوا أواخر 2006 أو 2007 أرادوا الحصول على تردد FM الخاص بالراديو.

واندلع حريق كبير في وسط العاصمة المصرية القاهرة، أمس الإثنين، داخل مبنى سنترال رمسيس بمنطقة رمسيس وسط القاهرة، مما أثار حالة من الذعر بين المارة والعاملين في المنطقة.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الحريق نشب في غرفة أجهزة بالطابق السابع من المبنى، مما أدى إلى تلف بعض الكابلات الرئيسية والسيرفرات الحيوية.

وأوضح البيان أن فرق الحماية المدنية، بالتعاون مع الفرق الفنية من الشركة المصرية للاتصالات، تحركت على الفور للسيطرة على النيران، مع اتخاذ إجراءات عاجلة شملت فصل التيار الكهربائي عن المبنى بالكامل لضمان سلامة العاملين ومنع تفاقم الأضرار.

وأكد الجهاز أن الأولوية العاجلة هي استعادة الخدمات تدريجيا خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث تعمل فرق فنية على مدار الساعة لإصلاح الأعطال وإعادة تشغيل الأنظمة المتضررة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية أن حصيلة الحريق حتى الآن وصلت إلى 4 حالات وفاة و27 مصابا، وأغلب الحالات مستقرة ولكنهم مازالوا تحت الملاحظة الطبية.

المصدر: RT