نهب وتدمير وإحراق 24 مستودعاً تتبع لحكومة ولاية الجزيرة بواسطة مليشيا أسرة دقلو الارهابية

وتحتوي المستودعات على بضائع وسلع تتبع لوزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بالولاية شملت مخزون من سلعة السكر ومصنع لبنجر السكر إضافة لسلع وبضائع تتبع لعدد من الشركات والافراد بكلفة تتجاوز 20 مليون دولار .

وقال الدكتور الحارث مصطفى الشيخ مدير الإدارة العامة للتجارة بولاية الجزيرة في تصريح ل(سونا) أنهم بدوا في إعادة إعمار وتأهيل وصيانة وتأمين المستودعات وذلك لتعزيز الجهود المبذولة لتوفير إحتياجات الولاية من السلع الإستراتيجية التي تم تأمينها عبر اللجنة العليا للطوارئ الإقتصادية لضمان إنسياب السلع الإستراتيجية والوقود .

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