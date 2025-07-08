جرائم وحوادث
الاعدام شنقا لثلاثة من أفراد القوات المتمردة بالابيض
اصدرت محكمة جنايات الابيض العامة اليوم برئاسة مولانا محمد ابراهيم اسماعيل قاضي المحكمة العامة حكما بالاعدام شنقا حتى الموت ( تعزيرا ) في مواجهة ثلاثة متهمين ( ع. ع . ح ) و ( ص. أ ) و ( أ . أ ) بعد ان ادنتهم في الدعوى الجنائية رقم ( 4080 /2023) تحت المواد 21- 65 – 51 من القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2020 الاشتراك تنفيذا لاتفاق جنائي التعاون مع منظمات وجماعات الاجرام والارهاب واثارة الحرب ضد الدولة.
وذلك بحضور اثنين من محامي الدفاع، وقد مثل الاتهام وكيل ثاني النيابة مولانا أميرة عبدالرحيم خليل .
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