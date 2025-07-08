الاعدام شنقا لثلاثة من أفراد القوات المتمردة بالابيض

اصدرت محكمة جنايات الابيض العامة اليوم برئاسة مولانا محمد ابراهيم اسماعيل قاضي المحكمة العامة حكما بالاعدام شنقا حتى الموت ( تعزيرا ) في مواجهة ثلاثة متهمين ( ع. ع . ح ) و ( ص. أ ) و ( أ . أ ) بعد ان ادنتهم في الدعوى الجنائية رقم ( 4080 /2023) تحت المواد 21- 65 – 51 من القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2020 الاشتراك تنفيذا لاتفاق جنائي التعاون مع منظمات وجماعات الاجرام والارهاب واثارة الحرب ضد الدولة.