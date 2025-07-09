محكمة مقتل الوالي خميس أبكر تحدد 20 يوليو 2025 موعدًا لقرار توجيه التهمة

تواصلت جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل والي ولاية غرب دارفور السابق، خميس عبد الله أبكر، الثلاثاء، أمام محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة، حيث حددت المحكمة يوم 20 يوليو 2025 موعدًا لإصدار قرارها بشأن توجيه التهمة في مواجهة المتهمين.

وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والدولي الإنساني قد وجهت الاتهام إلى 16 متهماً، من أبرزهم:

• محمد حمدان دقلو (حميدتي) • عبد الرحيم دقلو • عبد الرحمن جمعة بارك الله

وجاءت إحالة القضية إلى المحكمة عقب استكمال التحريات، حيث استمعت المحكمة في بداية الجلسات إلى الخطبة الافتتاحية للادعاء العام، والتي قدمها معالي النائب العام، مستعرضًا خلالها الأدلة والبينات التي استندت عليها النيابة العامة.

كما استمعت المحكمة إلى شهادات 14 شاهدا أكدوا الوقائع ونسبوها للمتهمين، بالإضافة إلى عرض 7 فيديوهات ضمن بينات الدعوى قدمها المتحري، فضلاً عن تقديم مستندين إضافيين دعماً للاتهام.