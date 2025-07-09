مصر وروسيا توقعان عقدا مكملا لإنشاء وتشغيل محطة الضبعة النووية

وقعت مصر وروسيا، الثلاثاء، بروتوكولا مكملا للاتفاقية الحكومية الخاصة بالتعاون في بناء وتشغيل محطات الطاقة النووية وعقدا مكملا لإنشاء وتشغيل محطة الضبعة للطاقة النووية شمالي مصر.

وجاء في بيان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية: “في إطار التعاون الممتد بين مصر وروسيا في مجال الطاقة النووية، وفى ضوء الشراكة وبرنامج العمل والخطة الزمنية لمشروع المحطة النووية بالضبعة، والتزامنا بمراحل تنفيذ المشروع القومى لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، تمت اليوم مراسم توقيع البروتوكول المكمل للاتفاقية المبرمة بين القاهرة وموسكو بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطات الطاقة النووية في مصر”.

وأوضح البيان أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، شارك بالتوقيع عن الجانب المصري، والمدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية “روساتوم”، أليكسى ليخاتشوف، شارك بالتوقيع عن الجانب الروسي.

وأشار البيان إلى أن وزير الكهرباء المصري والمدير العام لمؤسسة “روساتوم” شهدا مراسم توقيع الملحق المكمل لعقد إنشاء وتشغيل محطة الضبعة للطاقة النووية، إذ قام بالتوقيع، شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية المصرية، وأندري بيتروف رئيس شركة ” اتوم ستروى إكسبورت”.

وفي السياق ذاته، أكد ليخاتشوف على الشراكة الاستراتيجية والتنسيق والتعاون لإنجاز مشروع الضبعة وأن توقيع هذه الوثائق يأتي في إطار المخطط الزمني للمشروع ويؤكد التزام روسيا الثابت بدعم جهود مصر العربية في بناء أول محطة للطاقة النووية.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مدينة العلمين، أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة “روساتوم” الحكومية الروسية للطاقة النووية.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها: إن “اللقاء يأتي في إطار زيارة المدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية “روساتوم” الروسية إلى مصر للتوقيع مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاتفاق التكميلي الحكومي بين مصر وروسيا بشأن بناء المحطة النووية بالضبعة ونظم الحماية المادية ذات الصلة”.

وتعتبر محطة الضبعة النووية أول محطة للطاقة النووية في مصر، سيتم بناؤها في مدينة الضبعة في محافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.

ووقّعت روسيا ومصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم في ديسمبر/ كانون الأول 2017، دخلت عقود المحطة حيز التنفيذ، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القاهرة.

وتضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل “3+” العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.

وكالة سبوتنيك