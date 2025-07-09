الشرطة الإسبانية تعلن سبب حادث وفاة لاعب ليفربول ديوغو جوتا

كشفت التحقيقات الأولية للشرطة الإسبانية أن”السرعة الزائدة” كانت السبب الرئيسي في الحادث المروري المروع الذي أودى بحياة مهاجم ليفربول البرتغالي ديوغو جوتا وشقيقه نهاية الشهر الماضي.

وقالت الشرطة إن تقرير الخبراء لا يزال قيد الدراسة، مع تركيز التحقيقات على “آثار أحد إطارات السيارة”، لكن المؤشرات الأولية تؤكد تجاوزا كبيرا للحد الأقصى للسرعة المسموح بها، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسبانية.

وأوضحت الشرطة أن جوتا، البالغ من العمر 28 عاما، كان على الأرجح يقود السيارة، وهي من طراز لامبورغيني، لحظة وقوع الحادث يوم 26 يونيو الماضي، بينما كان الشقيقان في طريقهما إلى عبارة في إسبانيا للسفر إلى بريطانيا.

وانحرفت السيارة، بحسب تقارير، عن مسارها واشتعلت فيها النيران، وسط اشتباه بانفجار أحد الإطارات.

هزت وفاة جوتا عالم كرة القدم، حيث توالت رسائل التعزية من زملائه السابقين، الأندية، قادة المنتخب البرتغالي، وجماهير اللعبة، معبرين عن صدمتهم وحزنهم العميق لخسارة أحد نجوم الملاعب.

يذكر أن جوتا كان قد لقي حتفه عن عمر 28 عاما، إثر حادث سير مروع وقع فجر الخميس 26 يونو في مقاطعة زامورا شمال غربي إسبانيا.

وحسبما أوردته صحيفة “ماركا” الإسبانية، وقع الحادث عند الكيلومتر 65 من الطريق السريع “إيه 52″، قرب بلدة “بالاسيوس دي سانابريا”، حيث انحرفت السيارة التي كان يستقلها جوتا وشقيقه أندريه (26 عاما) عن مسارها، قبل أن تصطدم وتشتعل فيها النيران.

وحسب شهود عيان، فإن الحريق انتشر بسرعة في السيارة والنباتات المحيطة بها، ما أعاق محاولات الإنقاذ، رغم تدخل فرق الطوارئ بعد تلقي بلاغات عاجلة على الرقم 112.

وكالة سبوتنيك