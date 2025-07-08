“قجة”.. الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تداهم منزل أحد قادة المليشيا المتمردة جنوب الخرطوم وتضبط بداخله كمية من المنهوبات

وجاءت المداهمة في إطار إنفاذ موجهات رئاسة قوات الشرطة بالإنتشار والتأمين بولاية الخرطوم والتي من ضمن محاورها العمل على إسترداد المنهوبات وجمعها وتسليمها لأصحابها وفقا للضوابط القانونية

متابعات المكتب الصحفي للشرطة كشفت عن قيام القوة المختصة بتنفيذ العملية عقب إستكمال التحريات الميدانية وجمع المعلومات وتتبعها حيث أسفرت عن ضبط 450 ماسورة تستخدم في أعمال البناء والتشييد وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها

اللواء شرطة / سامي صديق مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية كشف عن إنتشار كبير لقواته في كافة محليات ولاية الخرطوم وقيامها برصد كميات كبيرة من المنهوبات وتوقيفها للعشرات من المتفلتين ومعتادي الإجرام مؤكداً على عدم التهاون في كل ما يتعلق بأمن المواطنين.

المكتب الصحفي للشرطة