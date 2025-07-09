الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يوجه نداءً

أعلن العميد شرطة/ فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت بإنتشارها الواسع وخططها المحكمة من ضبط كميات كبيرة من منهوبات المواطنين شملت اسبيرات سيارات ومواد سباكة وكهرباء وأنابيب غاز إضافة إلى مقتنيات منزلية أخرى داخل منازل كانت تستغلها عناصر من قادة المليشيا المتمردة

ووجه الناطق الرسمي نداءً للمواطنين عبر *المكتب الصحفي للشرطة* الذين سبق لهم الابلاغ عن تعرضهم لوقائع سرقة سواء عبر منصة البلاغ الإلكتروني أو من خلال أقسام الشرطة بالتوجه إلى فرعية الخرطوم أو الإتصال بها عبر رقم الهاتف 0123167277 للتعرف على ممتلكاتهم المفقودة

كما دعا المواطنين الذين عثروا على مقتنيات لا تخصهم داخل منازلهم أو في محيطها بضرورة تسليمها لأقرب قسم شرطة مشيراً إلى أهمية التعاون المجتمعي في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة