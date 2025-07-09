شرطة الموانئ البحرية ومباحث البحر الاحمر يحبطان محاولة تهريب (560) جوال من محصول الذرة داخل عربة براد في طريقها للخارج

تمكن فريق ميداني مشترك من إدارة تأمين المواني البحرية بالبحر الاحمر والمباحث الجنائية من ضبط شحنة من محصول الذرة غير مدونة في إذن الإفراج الجمركي المستخرح علي أساس أن الشحنة المصدرة الي خارج البلاد هي محصول العدسية وتتخذ الإجراءات القانونية

وبالعودة لتفاصيل الضبطية من خلال العمل الروتيني الراتب لشرطة المواني البحرية في تفتيش الصادر من الممنوعات وأثناء تفتيش برادات الصادر بالبوابة الرئيسية حضر براد يحمل جوالات عدسية وتم تقديم المستندات إذن الشركة والافراج الجمركي وفاتورة الموانئ بأن الشحنة عدسية وعلي هذا الأساس قام الفريق المختص بعملية التفتيش وبمراجعة البراد إتضح وجود جوالات أخرى تحتوي علي محصول عيش الفتريتة مع جوالات العدسية

و بعد القيام بعملية الفرز التي اسفرت عن ضبط عدد (560) جوال زرة لم تضمن داخل الأذن والفاتورة وتقدر قيمة جوالات الذرة بمبلغ أربعة وثلاثون مليون ومائتين الف جنيه لاغير علي ضوء ذلك تم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة (198 _ 199) جمارك ووضع العربة براد معروضات وإخضاع المتهم (ا، ع،ا) سائق البراد للتحقيق بواسطة التحري توطئة لاكمال ملف البلاغ وتقديم الاوراق للمحكمة

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن العميد شرطة/ القرشي السر السيد مدير شرطة تأمين الموانئ البحرية بالبحر الاحمر وقف علي الاجراءات بقسم شرطة ميناء عثمان دقنة مبينا أن القوة المنفذة تحلت باليقظة والانضباط والمهنية والاحترافية العالية في كشف هذا النشاط الاجرامي الذي يهدف الضالعين خلفه بالتحايل علي القانون و تهريب ثروات البلاد الزراعية وقال إن عيون قواتتنا بالمرصاد وجاهزة لرصد وكشف جميع الأنشطة الاجرامية التي تتلاعب باقتصادنا القومي الوطني.

المكتب الصحفي للشرطة