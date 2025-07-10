روبوت صيني بـ 6 أرجل يمتلك قدرات غير مسبوقة

طور باحثون صينيون أول منصة روبوتية في العالم تجمع بين الذراع الآلية والشكل البشري وتم تزويدها بـ 6 أرجل، في خطوة تضعها في طليعة الابتكار العالمي بمجال الروبوتات الذكية.

يتميز الروبوت الجديد ببنية سداسية الأرجل تتيح له تشكيل قاعدة ثلاثية الدعم في جميع الأوقات، ما يمنحه توازنا فائقا ومقاومة عالية للانزلاق، حتى في البيئات غير المستوية، حسبما ذكرت صحفية “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية.

ويستطيع الروبوت سحب أوزان تفوق كتلته بنحو 5 مرات دون فقدان الثبات، مما يجعله مناسبا للمهام الشاقة التي تتطلب قوة حركية كبيرة.

كما يعمل بصوت منخفض للغاية لا يتجاوز ضوضاء مكتبة، بفضل أسلوب مشيه الناعم الذي يقلل التأثيرات على الأرض ويوفر حركة هادئة وغير مزعجة.

ويعتمد الروبوت على تقنية ذكية للتعامل مع التضاريس الوعرة، بفضل استجابته المتعددة المفاصل وسرعته في التكيف مع التضاريس المعقدة مثل المنحدرات الحادة.

وتمثل هذه القدرات نقلة نوعية مقارنة بالروبوتات المتنقلة التقليدية، من حيث الثبات والقدرة على الحمل والتكيف مع الظروف المحيطة، وتفتح آفاقا واسعة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العالم الواقعي.

وكالة سبوتنيك