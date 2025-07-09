السجن سبعة سنوات لمؤيد لمليشيا الدعم السريع المتمردة

اصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة برئاسة القاضي محمد سرالختم اليوم حكما بالسجن سبعة سنوات للمدان حامد محمد علي صالح.

وكانت المحكمة قد وجهت له اتهاما بموجب المادة في (51أ/26) من القانون الجنائي لسنه 1991م التعاون على اثارة الحرب ضد الدولة.

وتشير وقائع البلاغ الى أن المدان تم القبض عليه بواسطة الخلية الامنية المشتركة ببورتسودان وتمت احالة المدان للجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات مليشيا الدعم السريع المتمردة وهو كان يتبع لمليشيا الدعم السريع المتمردة قطاع بورتسودان الدفعه 12 لكن لم يسلم نفسه لاي وحدة عسكرية .

كما ضبط في هاتفه عدد من الرسائل منها (أنه ذاهب الخرطوم للإنضمام للدعم السريع للمشاركة معه في الحرب). وفي رده لاحد اصدقائه (انه مازال يتبع للدعم السريع) وفي رسائل مع دفعته في المليشيا المتمردة في الخرطوم يسألهم عن الموقف واجابوا بانهم في ارتكازات الدعم.

كما أنه مشارك في قروب دعامة أسود الشرق أثناء الحرب الذي يمجد المليشيا المتمردة وقائدها ووصفه بالبطل بالرسائل والفيديوهات ويسئ للقوات المسلحة.