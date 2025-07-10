شرطة ولاية الخرطوم وباسناد من القوات الأمنية المشتركة تفرض طوقا أمنيا بمناطق بانتيو ودار السلام بمحلية جبل أولياء

تنفيذا لتوجيهات رئاسة قوات الشرطة ولجنة أمن ولاية الخرطوم ومواصلة لجهود رئاسة شرطة ولاية الخرطوم الرامية للقضاء علي الجريمة وقطع الطريق علي الشبكات الإجرامية ووضع حدا لأنشتطها الخارجة عن القانون وإزالة الظواهر السالبة وبسط هيبة الدولة وإنفاذ حكم القانون في هذا السياق نفذت شرطة محلية جبل أولياء باسناد من القوات المسلحة وقوات الشرطة بمختلف اداراتها وجهاز المخابرات العامة تحت اشراف العميد شرطة / د جمال قسم السيد عبد الله مدير شرطة محلية جبل أولياء وقيادة ميدانية للعقيد ركن / منتصر محمد احمد نفذت خطة أمنية محكمة وفرضت طوقا أمنيا محكما (كردون) وحصار وتفتيش علي منطقة بانتيو الواقعة شرقي مدينة جبل أولياء وشمالي دارالسلام وأسفرت نتائج الخطة الامنية عن ضبط عدد (28) من المتعاونين مع مليشيا الدعم السريع الارهابية تم تسليمهم للخلية الأمنية جبل أولياء وضبط عدد (42) أجنبي تم إتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم تحت المادة (30 ) جوازات كما تم ضبط عدد (21) متهما أتخذت في مواجهتهم إجراءات بلاغات تحت المواد( 77 _ 69 ق ج ) كذلك أسفرت الحملة عن ضبط كمية من المسروقات تمثلت في عدد 《11 مكيف فريون 《مبرد ماء ساخن بارد》 شاشة كمبيوتر بلون اسود بدون ملحقات ، فرن كهربائى ، كيس حاسوب ال جي ، 2 غسالة ، 12 ثلاجة فريون ، عدد1 ثلاجة كولدير ، ثلاجة ال جي ، 2 مكيف متحرك ، مروحة متحركة، ٢ طبق ديجيتال، خلاطة5 قدم، جهاز ديجيتال، كمية من الريموتات، شاشة اسمارت42 بوصة، و شاشة ارب 42 بوصة، شاشة تي ايه تي 32 بوصة، شاشة ايه تي ايه، شاشة سامسونج 40، شاشة اسمارت 42 بوصة ، شاشة سامسونق 40 بوصة واحد دراجة هوائية كوبرا ،4 مكوة ، ديجيتال، مجهر طبي، 3 هارديسك، 3 سماعات ، مكيف بكامل وحداته الخارجية والداخلية، 2 حافظة ماء، واحد أسطوانة غاز، واحد كرسي معاق، ، برميل ماء، شاشة أن ال، 2 بلى استيشن بناءا علي ذلك تم إتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 《100》 اشتباه.

كما تم إتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهة المدعو(ب، إ) و(ع، إ) و(ع، ا، ع) و(ص، ي) تحت المادة 《100 _ 68 》وضبط بحوزتهم دراجة نارية دايون، وورشة اسبيرات دراجات نارية موديلات مختلفة ، شاشة دانسات، 2 بروجكتير، كيبل، شاشة حاسوب وكيس ، كاميرا ، تلفون ثابت ال جي، كمية من أيادي أبواب صينية ،جهاز مبرد ثلاجة، استارلينك، ها رديسك، كشافة، طبلون وكيبل، 2محول كهرباء ،جهاز سي دي ،طبلون طاقة، دراجة نارية ، شاشة 42 بوصة ، لوح طاقة شمسية، وسوف تتواصل هذه الحملات والخطط الامنية المشتركة الي ان يتم مكافحة جميع انواع الجريمة والقضاء عليها لينعم مواطني الولاية بالامن والطمأنينة والاستقرار.

المكتب الصحفي للشرطة