عالمية

إجمالي عدد سكان المملكة.. 35,300,280 نسمة لعام 2024

2025/07/11
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كشفت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس أن إجمالي عدد سكان المملكة العربية السعودية لعام 2024 بلغ 35,300,280 نسمة .

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء في منشور عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” إلى أن 55.6% هي نسبة عدد السكان السعوديين و44.4% نسبة غير السعوديين، مشيرةً إلى أن نسبة الذكور 62.1% فيما بلغت نسبة الإناث 37.9%.

وأضافت أن توزيع السكان حسب الفئات العمرية العريضة هي 22.5% لـ 0-14 سنة، و74.7 % لـ 15-64 سنة، و2.8 % لأكثر من 65 سنة.

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جريدة الرياض

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