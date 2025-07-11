جرائم وحوادث

السجن عامين على متعاون مع مليشيا الدعم السريع المتمردة

2025/07/11
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اصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة، الخميس،حكما قضى بالسجن لمد عامان في مواجهة المتهم (ا م ع) وذلك بعد إدانته في الدعوى الجنائبة بالرقم (3837) للعام 2025م مواجهة المتهم لمخالفته احكام المواد (26-174) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تعديل 2020م معاونة القوات المتمردة في تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والجرائم ضد الإنسانية .
صدر الحكم في حضور محامي الدفاع وتولى الإتهام امام المحكمة وكيل ثاني النيابة مولانا عصام علي.
سونا

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