السجن عامين على متعاون مع مليشيا الدعم السريع المتمردة

اصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة، الخميس،حكما قضى بالسجن لمد عامان في مواجهة المتهم (ا م ع) وذلك بعد إدانته في الدعوى الجنائبة بالرقم (3837) للعام 2025م مواجهة المتهم لمخالفته احكام المواد (26-174) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تعديل 2020م معاونة القوات المتمردة في تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والجرائم ضد الإنسانية .