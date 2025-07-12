“الأمنية تتابع تحركات المجرمين في كل مكان”.. ضبط عربات مسروقة واسلحة متنوعة ومخدرات بكسلا

جدد والي كسلا المكلف اللواء ركن (م) الصادق محمد الازرق عدم التهاون والتفريط في الامن وانزال اقسي العقوبات بالمجرمين والمتفلتين وعدم الافلات من القانون والعقاب ومصادرة الممتلكات وملاحقتهم في كل مكان.

واشاد الوالي خلال وقوفه بقيادة اللواء 41 مشاة برفقة لجنة امن الولاية ــ علي اكبر ضبطية من العربات المسروقة (22) عربة واكثر من 10 انواع من الاسلحة المختلفة بمافيها رشاشات وقنابل يدوية وكمية من المخدرات المتنوعة المتعددة الاصناف (ايس ـ حشيش افغاني ـ ترامادول ـ كبتاجون) وغيرها وذلك باحدي مناطق محلية غرب كسلا وتوقيف عدد (7) من المتهمين .

واشاد بالانجاز الذي حققته القوة الامنية المشتركة ونجاحها في تنفيذ العملية التي كان الاساس فيها السرية التامة والمعلومات الدقيقة والمؤكدة بنسبة 100% مع اختيار الوقت المناسب لتنفيذها.

وعبر عن سعادته بهذا الانجاز مبينا انهم بالولاية سبق ان اعلنو بان شهر يوليو الحالي سيكون شهرا للتحدي بين الاجهزة الامنية بالولاية والمتفلتين.

واوضح ان الغرض من هذه الجرائم تدمير مجتمع كسلا معربا عن شكره لله اولا في اكتشاف الاوكار والمجرمين وللقوات الامنية المنفذة للمهمة.

واضاف ان القوة وبهذا الانجاز تسجل عملا امنيا في صفحة الولاية منوها الى العملية الامنية التي نفذتها الخلية الامنية خلال اليومين الماضيين بذات الجرائم والمخالفات.

واكد الوالي بان العملية لن تكون الاخيرة وان هنالك من المعلومات المؤكدة باوكار المجرمين وستنطلق القوات الامنية في عمليات سرية (جدا) لضرب اوكار المجرمين بمحلية كسلا ومن ثم الانتقال الى المحليات الاخرى والتي كانت بمحلية القربة وذلك حسب المتابعة والمعلومات التي ترد الى لجنة الأمن.

ووجه الوالي برسالة اطمئنان الى اهل كسلا بان اللجنة الامنية والقوات الامنية لن يهدأ لها بال الا بعد ان تضرب كل اوكار الجريمة. والقاء القبض على كل المجرمين المفسدين الذين يسعون في مجتمع كسلا بالفساد والتدمير.

كما طمئن بان العمليات لن تتوقف وستتم حسب الترتيب الدقيق وتفعيل العمل بخطة محكمة تقف عليها الاجهزة الامنية المختلفة التي تضع يدها مع بعض للمضي في طريق مكافحة الجريمة المنظمة والظواهر السالبة.

من جانبه اوضح مدير شرطة الولاية اللواء الهادي شريف مقرر لجنة امن الولاية ان الانجاز الذي قامت به القوة المشتركة يأتي في اطار المزيد من ضبط اوكار الجريمة بالولاية منوها الى الخطط التي وضعت عبر دائرة الجنايات وتنفيذها عبر اللواء 41 مشاه ضمن مسئولية امن محلية كسلا .

مضيفا ان شرطة الولاية قامت ايضا بوضع خطط مسبقة للتنفيذ اذا كانت في جرائم الاسلحة او المخدرات وسرقة العربات منوها الى اختصاص كل ادارة ومتابعتها المتابعة الدقيقة لضبط المجرمين.

وقال إن اللجنة الامنية بكسلا ستظل عصية علي المجرمين الذين يريدون زعزعة امن الولاية .

وطمأن شريف المواطنين عبر لجنة امن الولاية بمتابعتها وتنسيقها التام بين مكونات اللجنة بما في ذلك الاجهزة المعلوماتية الدقيقة التي تتابع تحركات المجرمين في كل مكان في حددود مسئولية ولاية كسلا.

واكد بان القوات الامنية ستظل صامدة في تنفيذ مهامها حسب حدود المسئولية والواجبات الموكلة لها وفق الاجراءات القانونية وان اي مجرم تثبت ادانته سيقدم الى العدالة الناجزة.