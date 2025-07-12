الصين تطور قطاراً بسرعة 600 كلم/ ساعة

كشفت شركة «CCRC» الصينية، عن نموذج لقطار ركاب يعمل بمبدأ الوسادة المغناطيسية، تصل سرعته إلى 600 كلم/ساعة.

وقدّمت الشركة نموذجاً لقطار «Maglev» فائق السرعة خلال فعاليات المؤتمر العالمي الثاني عشر للسكك الحديدية عالية السرعة، الذي عقد في العاصمة بكين.وقالت شاو نان، كبيرة المهندسين في الشركة، لوكالة «نوفوستي» الروسية: «نأمل بأن يتحول المشروع إلى واقع خلال 5 سنوات، وأن نبدأ ببناء خطوط للرحلات التجارية بعد ذلك. هذا ليس أول قطار «Maglev» تطوره الصين، لكنه الأول المزوّد بنظام تعليق كهروديناميكي يعتمد على مغناطيسات فائقة التوصيل. ونتوقع أن تكون هذه القطارات مطلوبة بشدة، خصوصاً على الخطوط التي تربط بين المدن الكبرى مثل بكين، وشنغهاي، وقوانغتشو، ووهان».وعند سؤالها عن ميزات القطار الجديد مقارنة بقطارات «فوشينغ» الصينية السريعة، أوضحت شاو:

«لكل نوع من القطارات مزاياه، ولا يمكن القول إن قطارات «Maglev» أفضل من قطارات فوشينغ في جميع الجوانب. فهما يكملان بعضهما بعضاً في منظومة النقل الحديثة في الصين. السرعة الفائقة لقطار «Maglev» هي من أبرز مزاياه، إذ يمكنه تقليص وقت السفر بين المدن الكبرى بشكل كبير. لكن في المقابل، يعاني عيوباً مثل انخفاض سعة الركاب، وارتفاع تكاليف البناء».وفقاً لخبراء شركة «CCRC»، فإن قطار «Maglev» الجديد قادر على الوصول إلى سرعة 600 كيلومتر في الساعة، ويبلغ طول عربته الرئيسية 29.3 متراً، وعرضها 3 أمتار. وصُنع هيكل القطار من سبائك الألومنيوم عالية المتانة وألياف الكربون، ما يمنحه خفة وزن وصلابة عالية.وزُوِّد القطار بمغناطيسات فائقة التوصيل مثبّتة على جانبي جسمه بالكامل، ويعتمد على نظام تعليق مغناطيسي ثنائي النمط، فعند السرعات المنخفضة، يتحرك القطار على عجلات مطاطية تقليدية. وعند بلوغ سرعة 150 كيلومتراً في الساعة، تُسحب العجلات إلى الأعلى، وينتقل القطار إلى وضع التحليق على حقل مغناطيسي، ما يتيح له الانطلاق بسرعات فائقة دون احتكاك ميكانيكي.

صحيفة الخليج