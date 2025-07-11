إدارة المباحث الجنائية المركزية ولاية الخرطوم توقف متهم حاول نهب صاحب (بقالة) بشارع الوادي تحت تهديد السلاح

تمكنت إدارة المباحث الجنائية المركزية ولاية الخرطوم عبر شعبة عمليات كرري وشعبة مكافحة سرقة السيارات من توقيف متهم قام بتهديد صاحب (بقالة) بغرض النهب بشارع الوادي تحت تهديد السلاح وتعود تفاصيل الضبطية إلى أنه ومن خلال إنتشار فرق البحث بدوائر الإختصاص منعا للجريمة وردت معلومة من فريق الميدان تفيد بأن أحد المتهمين شرع في تهديد صاحب (بقالة) بغرض النهب بشارع الوادي في تمام الساعة السادسة مساء وبحوزته سلاح ناري وقنبلة قرنيت وفورا تحركت قوة لموقع الحادث وقامت بتوقيف المتهم وبحوزته السلاح والقرنيت تم إتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهته بالرقم (583) تحت المادة (26) أسلحة بقسم شرطة الحتانة.

المكتب الصحفي للشرطة