شرطة محلية شرق النيل وبإسناد من قوات الطوف المشترك تزيل الظواهر السالبة بسوق 6

نفذت شرطة محلية شرق النيل وقوات الطوف المشترك حملة منعية لإزالة الظواهر السالبة وتأمين موظفى حماية الأراضي لإعلان أصحاب الأكشاك والرواكيب المخالفة بمنطقة سوق سته بالحاج يوسف الوحدة وإعلان أصحاب البصات السفرية وأصحاب ثلاجات بيع الثلج بالإزالة خلال المدة المقررة.

وقد تحركت قوات الحملة تحت إشراف اللواء شرطة/ عبد السلام عبدالله الزين مدير شرطة محلية شرق النيل وقيادة العقيد شرطة/ مكاوي عابدين إدريس وأسفرت نتائجها عن إعلان كافة المخالفين بالسوق والقبض علي متهمين إثنين (ع.م. ه) والمتهم (ب. د. ب) بحوزتهما منهوبات عبارة عن عدد 5 شاشات كمبيوتر وعدد 6 كيسات كمبيوتر واسبيرات مركبات تم إتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهتهما بالرقم 614 تحت المادة 68/100 وتشير متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الطوف المشترك عمد الي إظهار القوة وبسط هيبة الدولة وتنفيذ قرارت لجنة أمن ولاية الخرطوم الخاصة بتنظيم الأسواق.

المكتب الصحفي للشرطة